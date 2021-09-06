В сборной Казахстана по боксу произошли изменения

Национальная сборная Казахстана по боксу определилась с новым главным тренером, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что команду возглавил Кайрат Сатжанов, сменив на этой должности Галымбека Кенжебаева.

Тренерский стаж Сатжанова насчитывает 31 год. В 2019 году он стал старшим тренером молодежной сборной Казахстана. За два года спортсмены дважды побеждали в командном зачете на чемпионатах Азии (2019, 2021), а также занимали второе место на чемпионате мира (2021).

Тренер по боксу сменился и в женской сборной Казахстана. Команду возглавил Шамиль Сафиуллин.

Стоит отметить, что тренерские перестановки прошли на фоне скандала среди спортсменок. Боксерша Ангелина Лукас, выступающая в весовой категории до 51 кг, обвинила коллегу по сборной Назым Кызайбай в травле. Она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.