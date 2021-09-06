Иудеи всего мира отмечают Рош ха-Шана - Новый год

В понедельник иудеи празднуют Рош ха-Шана, согласно еврейскому календарю, после захода солнца наступит 5782 год.

Иудейский Новый год отмечается двое суток. "Я думаю, что у всех народов мира обычный Новый год - радостный праздник: шампанское, фейерверк. У нас Рош ха-Шана - серьезный день: ходим в синагогу, слушаем шофар, раскаяние, молитва - очень странно. <...> Мы празднуем Новый год не просто, чтобы веселиться, радоваться, а прежде всего принимать какое-то решение, это есть задача еврейского Нового года. Посмотреть то, что было в последний год, подумать, как я могу жить лучше в следующем", - рассказал главный раввин Федерации еврейский общин России (ФЕОР) Берл Лазар.

С праздником Рош ха-Шан поздравил российских евреев президент РФ Владимир Путин. "Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов", - отметил президент.

Также Путин в поздравительной телеграмме оценил вклад еврейских религиозных организаций в культурную жизнь страны. "С удовлетворением отмечу их усилия, направленные на поддержание в нашей стране межнационального, межрелигиозного мира и согласия, неизменную приверженность таким непреходящим общечеловеческим ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание", - добавил он.