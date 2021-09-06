Главный тренер сборной Грузии по футболу объяснил, почему команда крупно проиграла Испании

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил после выездного поражения от команды Испании (0:4) в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, что его подопечные по всем параметрам уступили хозяевам.

"Мы проиграли по всем аспектам, но главная причина – разница в технике между футболистами. Мы катастрофически начали матч, испанцы этим воспользовались. Во втором тайме мы немного улучшили нашу игру и даже имели несколько шансов забить. Это единственный позитивный момент в матче", - сказал наставник.

Он также еще раз акцентировал внимание на том, что между двумя командами колоссальная разница в классе. При этом наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде. "В матче по разным причинам не смогли сыграть сразу несколько ведущих футболистов", - сказал Саньоль.

Кроме того, он заметил, что ему пришлось делать вынужденные замены, поскольку ряд игроков не могут провести матч от звонка до звонка из-за того, что не играют в своих клубах больше часа.

Напомним, после пяти туров сборная Грузии занимает последнее, пятое место в группе B. В активе команды одно очко.