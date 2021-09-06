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Главный тренер сборной Грузии по футболу объяснил, почему команда крупно проиграла Испании

Главный тренер сборной Грузии по футболу объяснил, почему команда крупно проиграла Испании

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил после выездного поражения от команды Испании (0:4) в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, что его подопечные по всем параметрам уступили хозяевам.

"Мы проиграли по всем аспектам, но главная причина – разница в технике между футболистами. Мы катастрофически начали матч, испанцы этим воспользовались. Во втором тайме мы немного улучшили нашу игру и даже имели несколько шансов забить. Это единственный позитивный момент в матче", - сказал наставник.

Он также еще раз акцентировал внимание на том, что между двумя командами колоссальная разница в классе. При этом наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде. "В матче по разным причинам не смогли сыграть сразу несколько ведущих футболистов", - сказал Саньоль.

Кроме того, он заметил, что ему пришлось делать вынужденные замены, поскольку ряд игроков не могут провести матч от звонка до звонка из-за того, что не играют в своих клубах больше часа.

Напомним, после пяти туров сборная Грузии занимает последнее, пятое место в группе B. В активе команды одно очко.

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Вестник Кавказа

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