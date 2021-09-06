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Талибы рассказали о планах по изменению конституции Афганистана

Талибы рассказали о планах по изменению конституции Афганистана

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид сообщил, что конституция Афганистана будет переписана новыми властями страны.

"Что касается конституции, я должен сказать, что, как только будет утверждена система (правительства), начнется работа над конституцией, она будет или переписана, или в нее будут внесены поправки", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Талибы вошли в Кабул 15 августа и сообщили о контроле над Афганистаном.

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Вестник Кавказа

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