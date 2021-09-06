Автомобилистов в России не будут штрафовать за дополнительные динамики

МВД РФ сообщает, что новый штраф за установку дополнительных динамиков в России вводить не планируется.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что автомобилистов ждет штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.

"Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа", - сообщается на сайте МВД РФ.