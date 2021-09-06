Хабиба заставят уважать ринг-герлз

Ринг-герл UFC Арианни Селесте прокомментировала в Instagram высказывания Хабиба Нурмагомедова о ненадобности девушек с табличками.

Она отметила, что Хабиб ее не задел. "Ты не обязан испытывать ко мне симпатию. Но ты будешь меня уважать!" — потребовала Селесте.

Ринг-герл подчеркнула, что в течение 15 лет продвигала смешанные единоборства и стала обеспеченной благодаря упорному труду. По ее словам, это позволило ей открыть бизнес в Штатах.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз являются самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах во время одной из пресс-конференций. По его мнению, девушки не обладают в смешанных единоборствах никакими функциями.