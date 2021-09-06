Армения зарегистрировала "Спутник Лайт"

Российский однокомпанентный противокоронавирусный препарат "Спутник Лайт" одобрили в Армении, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Напомним, что "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины от COVID-19 "Спутник V", также одобренной в Армении в феврале текущего года.

В настоящее время в Азербайджане, Арабских Эмиратах и Аргентине проводятся клинические исследования комбинаций "Спутника Лайт" с зарубежными препаратами от коронавируса, регуляторы России и Белоруссии разрешили проводить аналогичные исследования.

Ранее РФПИ сообщил о результатах исследований в Азербайджане, согласно которым у всех 20 добровольцев, получивших комбинацию "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca, выработались антитела к шиповидному белку COVID-19.

Фонд также заявлял об отсутствии серьезных нежелательных реакций на комбинацию вакцин в ходе испытаний в Азербайджане. Также среди добровольцев не было случаев заражения коронавирусом после прививки.

Напомним, что "Спутник Лайт" одобрен также в Анголе, Бахрейне, Белоруссии, Венесуэле, Казахстане, Конго, Киргизии, Маврикий, Монголии, Никарагуа, Палестине и Филиппинах. Наряду с Pfizer в качестве дозы-бустера для привитых граждан начал использование российского препарата и Бахрейн.