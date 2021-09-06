Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана - с иудейским Новым годом.

"Я хочу пожелать здоровья и благосостояния еврейскому народу, мира и прогресса Государству Израиль, нашему преданному другу, который всегда поддерживает нас", - написал глава правительства на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что отношения, сложившиеся между Грузией и Израилем, братство и любовь становятся все тверже. "И я уверен, так будет всегда", - добавил Гарибашвили.

Напомним, Рош ха-Шана (ивр. "голова года") - иудейский Новый год, один из главных еврейских праздников. Он отмечается в течение двух первых дней месяца тишрей, который, как правило, приходится на конец сентября - начало октября. Именно с него и начинается календарный цикл иудаизма.