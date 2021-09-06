Кадыров призвал бороться с денежными поборами в школах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом потребовал искоренить в школах сборы денег с родителей.

По его словам, дети в школу деньги приносить не должны, даже если по своей инициативе хотят какой-то праздник устроить. "Пусть устраивают в ресторане или у себя дома, в школах для этих целей сборы денежных средств устраивать не надо позволять. Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт", - сказал он.

В том случае, если подобные просьбы продолжатся, региональный лидер рекомендовал родителям обращаться к ответственным лицам для проведения проверки.