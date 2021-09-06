Еще 2 млн доз китайской вакцины доставили в Узбекистан

В понедельник в Узбекистан прибыла новая партия рекомбинантной китайской вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"Из Китая в Узбекистан сегодня доставлена уже тринадцатая партия вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в количестве 3 миллионов доз", - заявили в ведомстве.

Накануне в Ташкент доставили 1,5 млн доз препарата.

Вакцина ZF-UZ-VAC 2001 была зарегистрирована в Узбекистане с возможностью последующего производства в августе.