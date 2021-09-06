Минпромторг зафиксировал стабилизацию цен на продукты

Цены на продукты питания в России стабилизируются, констатировал замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Более, того, по словам представителя ведомства, цена "борщевого набора" снижается.

"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам". – сказал он, отвечая на вопросы РИА Новости на полях ВЭФ-2021.

Ранее стало известно, что ФАС хочет ограничить наценку торговых сетей и готовит соответствующий законопроект.