Водитель Daewoo спровоцировал ДТП в Ташкенте и устроил драку

В Ташкенте столкнулись автомобили "ВАЗ-2107", Daewoo Matiz и Chevrolet Spark. Об этом сообщили в ГУВД.

ДТП произошло 2 сентября на улице Олтинтопган в Бектемирском районе. Примерно в 11:50 по местному времени водитель Daewoo Matiz намеренно создал аварийную ситуацию для автомобиля "ВАЗ-2107", в результате чего произошло их столкновение между собой, а также со следовавшей за ними машиной Chevrolet Spark.

После случившегося водители Daewoo и Chevrolet вышли из своих автомобилей и нанесли телесные повреждения водителю "ВАЗ-2107".

Причиной конфликта стали долговые взаимоотношения между водителями Daewoo и "ВАЗ-2107".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, передает Podrobno.uz.