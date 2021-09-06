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Большинство россиян выбирают отечественные фильмы

Большинство россиян выбирают отечественные фильмы

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне предпочитают смотреть отечественные фильмы.

"Две трети россиян предпочитают смотреть фильмы российского производства (60%). Также в топ стран или регионов - производителей фильмов вошли США/Голливуд (36%) и страны Европы (26%). Каждый 10-й респондент (12%) предпочитает советские фильмы", - сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

Чаще всего российское кино выбирают граждане 35-59 лет, обычно женщины. Голливудское и европейское кино предпочитают чаще мужчины и молодежь от 18 до 24 лет. "Любители голливудского кино чаще активно пользуются интернетом (50%)", - уточнили исследователи.

Россияне (23%) уверены, что в последнее время отечественные фильмы стали лучше, чем два года назад, не заметили перемен 44% опрошенных.

Среди новых российских фильмов, которые респонденты смотрели в течение года-двух лидерами оказались фильмы "Т-34", "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп".

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Вестник Кавказа

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