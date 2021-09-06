Большинство россиян выбирают отечественные фильмы

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне предпочитают смотреть отечественные фильмы.

"Две трети россиян предпочитают смотреть фильмы российского производства (60%). Также в топ стран или регионов - производителей фильмов вошли США/Голливуд (36%) и страны Европы (26%). Каждый 10-й респондент (12%) предпочитает советские фильмы", - сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

Чаще всего российское кино выбирают граждане 35-59 лет, обычно женщины. Голливудское и европейское кино предпочитают чаще мужчины и молодежь от 18 до 24 лет. "Любители голливудского кино чаще активно пользуются интернетом (50%)", - уточнили исследователи.

Россияне (23%) уверены, что в последнее время отечественные фильмы стали лучше, чем два года назад, не заметили перемен 44% опрошенных.

Среди новых российских фильмов, которые респонденты смотрели в течение года-двух лидерами оказались фильмы "Т-34", "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп".