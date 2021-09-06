Каху Каладзе проверили на употребление наркотиков

Действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы на предстоящих выборах в местное самоуправление Каха Каладзе сдал тест, направленный на обнаружение определенных наркотиков или их метаболитов в биологическом образце.

Ранее градоначальник сам выступил с этой инициативой в эфире одного из грузинских телеканалов. По его словам, это общеевропейская практика. "Согласно результатам тестов, я полностью чист, поэтому чистые выборы и популяризация чистой, здоровой жизни будут очень важны для меня, для моих товарищей по команде", - сказал он в беседе с журналистами

Каладзе также призвал и других участников предвыборной гонки последовать его примеру – сдать тест и представить результаты общественности, передает Sputnik Грузия.