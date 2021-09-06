Емельяненко: поединка с блогером Тарасовым не будет

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о ближайшем поединке с блогером Артемом Тарасовым, который состоится 18 сентября.

По мнению Емельяненко-младшего, конкурентного поединка с Тарасовым не получится.

"Боя с Тарасовым не будет — будет избиение Тарасова. Потом 4 ноября будет избиение Джигана. Я сейчас самый востребованный боец в интернете, поэтому, думаю, между этим мне поступит еще одно предложение и я проведу еще один бой", - приводит его слова "Чемпионат.com".

Александр отметил, что планирует встретиться в клетке с российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком.

"Поступили предложения от менеджеров и промоутеров Дацика подраться с ним по правилам. Но сейчас у меня очень плотный график, поэтому когда будет время, то и Дацика побью", - добавил он.