Казахстан наращивает число авиарейсов в Турцию

Начиная с 17 сентября увеличится количество рейсов, связывающих Казахстан и Турцию, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Этому вопросу было посвящено заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

"Начиная с середины сентября 2021 года (Air Astana с 17 сентября, Turkish Airlines с 25 сентября) авиакомпания Air Astana и Turkish Airlines планируют увеличить частоту полетов по маршруту Алматы – Стамбул с 2 до 3 рейсов в неделю", - приводит сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Кроме того, сообщается, что с 22 сентября 2021 года авиакомпания SCAT планирует начать полеты по маршруту Актобе-Стамбул с частотой 2 рейса в неделю, дальнейшее увеличение рейсов в Турцию будет зависеть от эпидемиологической ситуации.