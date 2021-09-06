Бабье лето придет в Москву к выходным

Бабье лето может начаться в Москве уже в выходные, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"Период холодной погоды, когда температура воздуха градусов на пять оказалась ниже климатической нормы и вчерашний день больше соответствовал 1 октября, он заканчивается", - рассказала специалист.

Позднякова уточнила, что на этой неделе столичный регион будет находиться во власти антициклона, в его теплой части. Повысятся как дневные, так и ночные температуры.

Днем во вторник в Москве воздух прогреется уже до 13-15 градусов, по области до 12-17 градусов, местами небольшой дождь. "В среду практически характер погоды не изменится, останется так же и в четверг, потому что мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта", - поделилась метеоролог.

К выходным осадки прекратятся. "Минимальная температура около 10 градусов, по области - не ниже плюс 5, дневная температура плюс 15-20 градусов. Я бы назвала это началом бабьего лета", - заявила Позднякова.