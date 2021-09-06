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ДТП со смертельным исходом произошло в Ингушетии

ДТП со смертельным исходом произошло в Ингушетии

Два человека погибли и трое пострадали в результате автоаварии в Сунженском районе Ингушетии.

В республиканском управлении МЧС сообщили о том, что на автодороге Нестеровская-Алхасты столкнулись два автомобиля ВАЗ 2110.

"В результате два человека скончались на месте, еще троих пострадавших доставили в Центральную районную больницу Сунжи", - информирует экстренное ведомство.

По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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