Россиянку задержали за клевету на Лукашенко

Гражданку России Ирину Викхольм доставили в брестское СИЗО, заявил пресс-секретарь дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

Напомним, что женщина была задержана за клевету на президента республики Александра Лукашенко.

"Нас белорусская сторона уведомила в установленном порядке о задержании гражданки России. Несмотря на то, что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили", — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что встречался с задержанной россиянкой.

"Никаких жалоб на состояние здоровье не высказывала, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. Вся необходимая консульская поддержка гражданке России оказывается, наши сотрудники держат ситуацию на контроле", — добавил дипломат.