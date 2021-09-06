В России выявили 17 856 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 17,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 251 (7,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 463, в Московской области – 891, в Петербурге – 690. В Ставропольском крае - 355, в Крыму - 244, в Краснодарском крае - 241, в Дагестане - 171, в Чечне - 87, в Кабардино-Балкарии - 76, Северной Осетии - 72, в Ингушетии - 61, в Адыгее - 57, в Карачаево-Черкесии - 49.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных достигло 7 030 455 человек.

Выписаны за сутки 14 276 пациентов, за все время – 6 285 007 человек.

Умерли за сутки 790 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 187 990 человек.