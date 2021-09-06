В Костанае медведь покусал девочку

Медведица на базе отдыха в Костанае покусала пятилетнего ребенка.

Инцидент произошел накануне, родители с дочерью приехали на базу отдыха, на территории которой была клетка с медведицей. Женщина с дочкой покормили зверя, все прошло мирно. Позже девочка одна подошла к клетке, медведица несколько раз укусила ребенка за ногу, пишут "Костанайские новости".

На крик ребенка прибежали родители и спасли девочку, она доставлена в детскую областную больницу.

Отдел полиции Костанайского района начал досудебное расследование по статье 114 Уголовного кодекса Казахстана "Неосторожное причинение вреда здоровью".