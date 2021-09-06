Иран осудил военный захват Панджшера движением "Талибан"

Иран осуждает захват боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) афганской провинции Панджшер - последнего из не подчинившихся талибам региона в Афганистане, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Новости, которые приходят из Панджшера, по-настоящему тревожные. Вчерашнее нападение на Панджшер решительно осуждается", - сказал он. По его словам иранская сторона сожалеет о гибели афганских лидеров сопротивления.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что талибы морили жителей Панджшера голодом, отключали им свет и воду.

В этой связи дипломат подчеркнул, что радикалы "должны выполнить свои обязательства". "Иран делает все возможное, чтобы положить конец страданиям афганского народа", - заключил он, передает ТАСС.