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Стоимость газа в Европе превысила планку в $650

Стоимость газа в Европе превысила планку в $650

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в ходе утренних торгов превысила $650 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $654,1 за тысячу кубометров. Сейчас рост цены несколько замедлился, однако его стоимость в Европе остается в районе $650 за тысячу кубометров.

Ранее глава департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что стоимость газа в Европе сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне.

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