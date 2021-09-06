Сын Каддафи освободился из тюрьмы и улетел в Турцию

Младший сын экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи Саади освободился из тюрьмы в Триполи и улетел в Турцию. Об этом информирует The Libya Observer, ссылаясь на компетентный источник.

Бывший профессиональный футболист Саади Каддафи находился в тюрьме за преступления против протестующих в 2011 году. Он был освобожден на основании постановления прокуратуры.

После смерти Муаммара Каддафи, Саади скрывался в Нигере, откуда был выдан Триполи.