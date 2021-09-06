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Утвержден новый глава Генштаба ВС Казахстана

Утвержден новый глава Генштаба ВС Казахстана

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Хусаинова главой Генштаба ВС республики. Он также займет пост первого замминистра обороны Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

"Распоряжением главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что ранее Хусаинов был первым замглавы Генштаба ВС Казахстана.

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Вестник Кавказа

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