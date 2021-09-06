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Иномарка вылетела на "встречку" в Пятигорске, двое пострадавших

Иномарка вылетела на &quot;встречку&quot; в Пятигорске, двое пострадавших

Два человека пострадали в результате аварии с участием иномарки в Пятигорске.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что водитель автомобиля "Пежо-308" по неустановленной причине выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "Лада Веста".

Водитель иномарки и пассажир отечественного автомобиля госпитализированы. Иномаркой управляла местная жительница, которая недавно получила водительское. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств случившегося.  

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Вестник Кавказа

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