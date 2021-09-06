Специалист рассказал, когда в Грузии завершится пик четвертой волны коронавируса

Пик четвертой волны коронавируса в Грузии, по оценкам специалистов, начнет спадать со следующей недели.

Как отметил глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе, пик смертности приходит через 2-3 недели после пика заболеваемости.

"Мы предупреждали, что конец августа и первая неделя сентября в этом плане будут самыми напряженными. Высокий показатель смертности был предсказуем. Думаем, что к концу следующей недели этот показатель снизится, поскольку пройдет этот 2-3-недельный интервал между пиком инфицирования и пиком смертности", - пояснил Чхаидзе, пишет Sputnik Грузия.

Четвертая волна эпидемии коронавируса в Грузии оценивается как самая тяжелая, это связано с распространением дельта-штамма.