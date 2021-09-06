Досрочное голосование на выборах в Госдуму России открылось в Узбекистане

В Узбекистане стартовало досрочное голосование в Госдуму РФ, рассказал в понедельник представитель посольства России в Узбекистане Дмитрий Данилов, пишет ТАСС.

"6 сентября в здании дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) "Ангрен" в одноименном городе столичной области Узбекистана открылся первый в этой республики выездной избирательный участок по досрочному голосованию по выборам в Государственную думу РФ", - сообщил он.

В городе Алмалык досрочное голосование намечено на 7 сентября, в Чирчике - на 10 сентября. Кроме того, 19 сентября россияне в Узбекистане смогут проголосовать в городах Ташкент, Самарканд и Фергана.