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Лидер панджшерцев выступит с обращением к нации

Лидер панджшерцев выступит с обращением к нации

Руководитель панджшерского сопротивления Ахмад Масуд обратится с посланием к народу Афганистана, написал в Twitter представитель повстанцев Али Назари.

"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием нашему народу", - написал он.

Напомним, что представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил о взятии талибами Панджшера. Однако в лагере сторонников сопротивления эту информацию опровергают.

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Вестник Кавказа

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