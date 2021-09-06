Лидер панджшерцев выступит с обращением к нации

Руководитель панджшерского сопротивления Ахмад Масуд обратится с посланием к народу Афганистана, написал в Twitter представитель повстанцев Али Назари.

"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием нашему народу", - написал он.

Напомним, что представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил о взятии талибами Панджшера. Однако в лагере сторонников сопротивления эту информацию опровергают.