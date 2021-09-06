Астрахань примет VI Каспийский медиафорум

В Астрахани с 10 по 11 сентября состоится VI Каспийский медиафорум, участники которого определят и обсудят новые векторы развития региональной и международной журналистики, создание единого информационного поля для стран Каспийского региона.

Главная цель мероприятия – создание единого информационного пространства между странами каспийского бассейна. В 2021 году ключевыми темами форума станут этнокультурные коммуникации в медиапространстве, а также экологический и этнокультурный туризм.

Как сообщают организаторы мероприятия, в течение двух дней на площадках Форума пройдут панельные дискуссии, экспертные встречи и стратегические сессии. "Основная часть повестки будет посвящена выработке практических рекомендаций и проектных инициатив, касающихся развития туристского направления на основе этнобрендов прикаспийских государств и приграничных территорий России, а также созданию и обмену качественными этнотуристическими и экологическими материалами", - говорится в релизе.

В первый день работы форума – 10 сентября состоятся три дискуссионные панели: "Трэвэл журналистика в цифровую эпоху", "Сохранение культурного кода. Роль медиа" и "Просветительские медиапроекты в новой системе информационных коммуникаций". Пленарное заседание будет посвящено теме туризма и этнокультурным коммуникациям в медиапространстве.

Также в рамках VI Каспийского медиафорума будут подведены итоги конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Участие в мероприятии примут представители средств массовой информации, политологов, экспертов и аналитиков из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркмении и Узбекистана.

Планируется, что участниками форума станут официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, представители консульских учреждений стран Прикаспия, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, журналист и общественный деятель Тимофей Баженов, политолог и телеведущая Надана Фридрихсон, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Дмитрий Шелухин, руководитель Каспийского экспертного клуба и директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде, генеральный директор телекомпании "Астрахань-24" Динара Межитова, руководители иностранных делегаций.

Организаторы форума – правительство Астраханской области, Ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" и политологический центр "Север-Ю" при поддержке Россотрудничества и Ростуризма.