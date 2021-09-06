ИГИЛ не дали устроить теракты в Ингушетии

ФСБ задержала четырех сторонников ИГИЛ (организация запрещена в РФ), готовивших нападения на правоохранителей в Ингушетии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия", - сказано в сообщении.

В ЦОС ФСБ отметили, что задержанные террористы являются гражданами России. Контакты с боевиками ИГИЛ они устанавливали через интернет

Подчеркивается, что игиловцы готовили ряд террористических атак, в том числе нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием взрывчаток и холодного оружия. Также задержанные занимались пропагандой террористической идеологии среди россиян.

В ходе проведения спецоперации были изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, была обнаружена переписка с членами террористической организации, подтверждающая преступные намерения.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 ("участие в деятельности террористической организации"), пункту 5 части 33 – части 2 статьи 205.5 ("пособничество в участии в деятельности террористической организации") и статье 205.6 ("несообщение о преступлении") УК РФ", - сказано в сообщении.