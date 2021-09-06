Кубань ждет притока туристов в сентябре

Курорты Краснодарского края в сентябре 2021 года ожидают на 15% больше туристов, чем в сентябре прошлого года.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, на осенний отдых в санаторно-курортном комплексе Краснодарского края сохраняется стабильно высокий спрос. "Что касается прогнозов на бархатный сезон – по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 млн туристов. Прогноз средней загрузки достигает 70%. Процент бронирований отелей категории 4-5 звезд и ведущих здравниц уже составляет порядка 85%", - сообщил он.

Кондратьев отметил, то у туристов большим спросом пользуются средства размещения, работающие по системе «все включено» с развитой инфраструктурой.

За летний сезон Кубань посетили 8,9 млн человек, это в полтора раза больше, чем летом 2020 года.