111-летняя пациентка победила коронавирус в Грузии

В Грузии от коронавирусной инфекции вылечилась 111-летняя пациентка, ее выписка намечена на сегодня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе клиники.

Уточняется, что женщина была госпитализирована 12 дней назад, в клинике она следовала всем рекомендациям медиков и прошла полный курс лечения.

В настоящее время в больнице остается ее 80-летний сын, врачи оценивают его состояние как стабильное, передает Sputnik Грузия.