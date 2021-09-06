Нурмагомедов рассказал, что рефери спас Макгрегора от смерти

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, говоря о совей победе над экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором, заявил, что если бы судья боя Херб Дин не вмешался, Макгрегор лишился бы жизни.

"Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его", - сказал он, добавив, что рефери буквально оторвал его от соперника, приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал iAmTheBay.

Тогда россиянин победил ирландца в четвертом раунде.