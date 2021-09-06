Свыше 220 млн человек в мире заразились COVID-19

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 220 689 680, сообщает университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения инфекции число погибших составляло 4 567 131 человека.

Отмечается, что в США, Индии и Бразилии было выявлено более 20 млн случаев заражения коронавирусом.

Список лидеров возглавляет США, где с начала пандемии обнаружено 39 945 059 больных COVID-19, а число погибших выросло до 648 472.

На втором месте расположилась Индия, где количество подтвержденных случаев достигло 33 027 621, а общее число умерших составило 440 752.

Тройку замыкает Бразилия (20 890 779 заболевших и 583 628 умерших).