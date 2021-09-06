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Авария в Адыгее погубила троих

Авария в Адыгее погубила троих

Три человека, двое из которых - 15-летние подростки, стали жертвами аварии с "Камазом", информирует пресс-служба республиканского МВД.

Согласно предварительным данным, авария произошла в Тахтамукайском районе на 25 км автодороги "Краснодар-Верхнебаканский". Автомобиль "Хендай" под управлением жительницы Краснодарского края столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Камаз".

От удара иномарка изменила траекторию движения и врезалась в еще три попутно ехавших авто.

По факту ведется расследование устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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