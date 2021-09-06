Авария в Адыгее погубила троих
Три человека, двое из которых - 15-летние подростки, стали жертвами аварии с "Камазом", информирует пресс-служба республиканского МВД.
Согласно предварительным данным, авария произошла в Тахтамукайском районе на 25 км автодороги "Краснодар-Верхнебаканский". Автомобиль "Хендай" под управлением жительницы Краснодарского края столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Камаз".
От удара иномарка изменила траекторию движения и врезалась в еще три попутно ехавших авто.
По факту ведется расследование устанавливаются обстоятельства случившегося.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться