Авария в Адыгее погубила троих

Три человека, двое из которых - 15-летние подростки, стали жертвами аварии с "Камазом", информирует пресс-служба республиканского МВД.

Согласно предварительным данным, авария произошла в Тахтамукайском районе на 25 км автодороги "Краснодар-Верхнебаканский". Автомобиль "Хендай" под управлением жительницы Краснодарского края столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Камаз".

От удара иномарка изменила траекторию движения и врезалась в еще три попутно ехавших авто.

По факту ведется расследование устанавливаются обстоятельства случившегося.