Панджшерцы опровергли захват провинции талибами

Силы сопротивления в Панджшере опровергли информацию талибов (движение запрещено в России) о взятии провинции, повстанцы намерены продолжить борьбу.

"Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода", — говорится в их публикации в Twitter.

Напомним, что "Талибан" ранее объявил о переходе мятежной провинции под свой контроль. Сообщалось, что Масуд и примкнувший к нему бывший вице-президент страны Амрулла Салех бежали. Однако Салех опроверг данное заявление, подчеркнув, что борьба продолжается.