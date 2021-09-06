В Казахстане запретили очную работу для невакцинированных сотрудников

С 6 сентября в Казахстане сотрудники ряда учреждений не смогут работать очно, пока не пройдут вакцинацию от коронавируса.

"Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, НПП "Атамекен" (по согласованию), национальным компаниям, юридическим лицам, независимо от формы собственности, обеспечить ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)", - сообщается в официальном постановлении.

Невакцинированные сотрудники сферы услуг должны раз в семь дней сдавать ПЦР-тесты.

Постановление об очной работе касается сотрудников объектов по оказанию услуг населению: ЦОНы, Казпочта, банки второго уровня, обменные пункты, ломбарды, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, салоны красоты, парикмахерские, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, химчистки, фитнес, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны, бани, сауны, бассейны, пляжи, цветочные магазины, сервис по ремонту одежды, ремонту оргтехники, офисы объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, иные объекты.

Также очная работа непривитых запрещена на объектах оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления (рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины); объектах культуры и досуга (музеи, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки); в гостиницах, отелях, хостелах, мотелях, общежитиях, кемпингах и других объектах в сфере оказания услуг по проживанию населения; объектов общественного питания, в том числе размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды; стрит-фудов.

С 6 сентября постановление действует для организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров; организаций образования и воспитания, учебно-производственных комбинатов, прочих внешкольных организаций; объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения, экскурсий; медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие); организаций здравоохранения, в том числе лабораторий; аптек; объектов ЖКХ; развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы); объектов связи и телекоммуникаций.