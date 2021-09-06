В России начали испытывать новый препарат от коронавируса

Препарат "Ковид-глобулин", первый в мире специфический иммуноглобулин против коронавируса, проходит первую стадию клинических испытаний, сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

"Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" – специфический антиковидный иммуноглобулин", - сказала она в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.