В ЕАО отказались от праздничных мероприятий в Рош ха-Шана

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) из-за пандемии коронавируса приняли решение не проводить праздничные мероприятия в Рош ха-Шана - Новый год, наступающий, согласно еврейскому календарю в понедельник после захода солнца. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн в своем поздравлении напомнил о том, что в иудаизме "этот красивый древний праздник символизирует начало года и открывает собой особый месяц Тишрей - время радости и искупления". "Рош ха-Шана напоминает каждому из нас о самых важных ценностях: стремлении к добру, самосовершенствовании, справедливости и гармонии", - приводит поздравление главы ЕАО ТАСС.