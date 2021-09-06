Талибы сообщили об окончательном захвате провинции Панджшер

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило о том, что взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Последний оплот <...>, провинция Панджшер, была полностью захвачена", - сказал он, добавив, что часть повстанцев в провинции "потерпела поражение, а часть – разбежалась".

По данным афганского агентства Asvaka, талибы подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.

В свою очередь,ресурс Afghanistan Urdu сообщает о том, что согласно данным источников, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон, в числе которых, -высокопоставленный командир талибов Кари Фасихуддин, ответственный за панджшерскую операцию, передает ТАСС.