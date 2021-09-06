Россия разрабатывает новые схемы лечения коронавируса

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил о том, что в новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса могут быть добавлены альтернативные схемы лечения недавно зарегистрированными препаратами, а также средствами офф-лейбл, то есть те, в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но есть данные об этом.

По его словам, в основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России.

"Туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что специалисты российского Минздрава завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.