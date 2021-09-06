Авария с участием трех иномарок произошла в Алматы, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате столкновения трех иномарок – Chevrolet Tracker, Toyota Windom и Hyundai Accent – в Турксибском районе Алматы.

Пострадали водитель автомашины Hyundai Accent и пассажиры из Chevrolet и Toyota, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии ведется досудебное расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. Для этого специалистам предстоит провести ряд экспертиз. Кроме того, всем водителям предстоит медицинское освидетельствование на предмет возможного нахождения за рулем в нетрезвом состоянии, передает Sputnik Казахстан.