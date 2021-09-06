Москвичей ждет холодный и дождливый понедельник

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил прогноз погоды в столичном регионе на понедельник, согласно которому, в Москве и области установится облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, воздух прогреется до плюс 13 градусов.

"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 ",- приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что прогнозируется западный ветер скоростью 4-9 м/с.