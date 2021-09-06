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Катер, пропавший под Астраханью, найден в Дагестане

Катер, пропавший под Астраханью, найден в Дагестане

Пограничники обнаружили в Дагестане катер, который потерялся накануне в районе Каспийского моря, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

"По состоянию на 8.00 (7.00 мчс) катер "Корвет-750А" и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, "пассажиры в медпомощи не нуждаются", отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось о том, о пропаже частного катера "Корвет-750-А", шедшего по маршруту Волгоград-Махачкала. На борту находились семь человек, трое из них дети.

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Вестник Кавказа

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