"Северный поток-2" может снабжать Европу водородом

Оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG изучает возможности транспортировки водорода, сообщил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Так, за несколько дней до ухода с поста он сообщил, что такие исследования проводятся, однако "прогнозы нужно делать очень осторожно". "Сначала нужно поговорить с инженерами, техническими специалистами, насколько это технически реализуемо. Потому что вы понимаете, что водород и природный газ имеют разные свойства и с ними связаны разные риски", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Зеле также отметил, что важно не то, какой газ будет поставляться по трубопроводу, а само наличие "Северного потока-2".