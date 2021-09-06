В Минпросвещения: учителя должны формировать однозначное преставление о ВОВ

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев призвал педагогов формировать у учащихся однозначное представление о Великой Отечественной войне. В частности, по его словам, это относится к "Хабаровскому процессу".

"Наша задача как педагогов, задача всего педагогического сообщества таким образом формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой в целом, чтобы такие трактовки были невозможны и недопустимы", - сказал он, подчеркнув, что к таким "ключевым событиям, безусловно, относится и Хабаровский процесс", передает РИА Новости.

Бугаев сделал соответствующее заявление на пленарном заседании международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", посвященного суду, состоявшемуся в декабре 1949 года, над бывшими военнослужащими Квантунской армии, обвиняемых в разработке и применении бактериологического оружия.