Турецкий ученый назвал продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови

Продукты для снижения и удержания в определенном диапазоне уровень сахара в крови перечислил специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш.

В статье для турецкой газеты Sözcü, он посоветовал включить в рацион еду с низким гликемическим индексом, в частности, рыбу, которую следует употреблять в пищу три раза в неделю.

"При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара вы заметите, что уровень сахара в крови также уравновешивается", - сказал он, также посоветовав употреблять в пищу бобовые из-за высокого содержания в них клетчатки.

Кроме того, в списке оказались красные плоды, чрезвычайно полезные благодаря своей волокнистой структуре и как источник антиоксидантов, а также орехи – фундук, миндаль и грецкие орехи, которые, по его словам, при употреблении с углеводной пищей способны регулировать уровень сахара в крови, передает РИА Новости.