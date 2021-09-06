Кавазашвили констатировал развал РПЛ

Экс-вратарь "Спартака", член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Анзор Кавазашвили, комментируя возможные реформы чемпионата России, напомнил, о том, что предыдущие реформы привели к развалу РПЛ.

"У нас уже были реформы, которые много всего обещали. Но к чему мы пришли? К тому, что мы провалили наш чемпионат", - сказал он, передает "Спорт-Экспресс".

"У нас нет футболистов. Неужели не видно? Чего добивается РФС сегодня? Подумайте, какие были последствия после перевода чемпионата на "осень – весну", - сказал он, отметив, что эти меры "разрушили все".

В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола.