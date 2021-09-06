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Россия нарастит число резервистов

Россия нарастит число резервистов

Минобороны России проинформировало о решении увеличения численности резервистов в российской армии. "В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В то же время в Минобороны не уточнили ни текущего числа резервистов, ни их планируемое количество.

Ранее сообщалось, что в августе начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий заявлял о том, что в округе планируется создание боевого армейского резерва из 38 тыс человек.

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Вестник Кавказа

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